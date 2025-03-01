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Громкие чтения, встречи с писателями ждут тюменцев на Неделе детской книги

Общество, 10:41 15 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединится к Всероссийской неделе детской книги С 22 по 30 марта. Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 210-летию со дня рождения Петра Ершова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, а центральной площадкой станет Тюменская областная библиотека им. Д.И. Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59) и ее филиалы: Детская библиотека им. К.Я. Лагунова (ул.Тульская, 4/3). Специальная библиотека для слепых (ул, Холодильная, 84/1).

В течение недели участников ожидают громкие чтения, прослушивание виниловых пластинок, творческие встречи с писателями и логопедами, театрализованные представления, веселые старты, игровые программы, викторины и мастер-классы.

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# книги , Тюменская областная научная библиотека

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