Громкие чтения, встречи с писателями ждут тюменцев на Неделе детской книги

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединится к Всероссийской неделе детской книги С 22 по 30 марта. Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 210-летию со дня рождения Петра Ершова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, а центральной площадкой станет Тюменская областная библиотека им. Д.И. Менделеева (ул.Орджоникидзе, 59) и ее филиалы: Детская библиотека им. К.Я. Лагунова (ул.Тульская, 4/3). Специальная библиотека для слепых (ул, Холодильная, 84/1).

В течение недели участников ожидают громкие чтения, прослушивание виниловых пластинок, творческие встречи с писателями и логопедами, театрализованные представления, веселые старты, игровые программы, викторины и мастер-классы.