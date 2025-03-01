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Боксер Альбина Молдажанова из Тюменской области завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

Спорт, 14:05 15 марта 2025

t.me/operativnyishtabtyumen

Спортсменка из Тюменской области Альбина Молдажанова в полуфинале чемпионата мира в Сербии среди женщин завоевала бронзовую медаль, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В четвертьфинале подопечная Александра Паули в категории до 66 кг победила соперницу из Казахстана Жасмин Кизатову. Альбина трижды нанесла удары, которые были засчитаны как нокдауны.

"Соперница была очень хорошая, отлично поставленные удары. Она большая умничка, мы с ней вместе готовились к чемпионату мира. Не знаю, откуда у меня такая сила, но, думаю, это все благодаря моему тренеру Александру Паули и тренировкам в нашей сборной", - прокомментировала Альбина Молдажанова.

Соревнования продлятся до 16 марта.

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