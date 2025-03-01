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Биатлонисты Свердловской области стали первыми в смешанной эстафете в Тюмени

Спорт, 15:21 15 марта 2025

t.me/russianbiathlon

Сборная Свердловской области победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Золото завоевали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева, сообщает Союз биатлонистов России.

Вторыми стали москвичи: Кристина Резцова, Кирилл Бажин, третье место у команды "Беларусь-1" - Динара Смольская, Антон Смольский. Медали победителям вручили секретарь Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев и президент СБР России Виктор Майгуров.

Напомним, второй этап чемпионата России по биатлону в Тюмени проходит с 13 по 16 марта. В трех дисциплинах участвуют более 200 спортсменов из регионов России и Беларуси.

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# биатлон , чемпионат России

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