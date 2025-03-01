  • 15 марта 202515.03.2025суббота
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер южный

Владимир Якушев: регионам дано право устанавливать уровни местного самоуправления

Общество, 17:40 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти одобрил Совет Федерации 14 марта. Он дает право регионам устанавливать систему местного самоуправления на своей территории – одноуровневую или двухуровневую.

Об этом сказал первый вице-спикер верхней палаты российского парламента, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время пресс-подхода в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит чемпионат России по биатлону, 15 марта.

"Важный момент – это перераспределение полномочий между региональным и местным самоуправлением. Законодатель предпринял очередную попытку эти полномочия четко распределить, описать для того, чтобы в этих вопросах было больше ясности. Насколько это удалось федеральному законодателю, я думаю, будет понятно на практике, когда пройдет несколько лет, и мы увидим, как сегодня на земле все эти новые нормы заработали", – пояснил Якушев.

По словам первого вице-спикера верхней палаты российского парламента, каждый регион самостоятельно определяет какую систему применить на местах. Важно, чтобы на эти цели было заложено финансирование.

"Для жителей Тюменской области должно быть понятно: местное самоуправление останавливаем на уровне района или все-таки проваливаемся до уровня поселения. Закон не дает четкого ответа. Он отдает это на уровень региона, а тот сам определяет, что установить на своей территории: либо один уровень местного самоуправления, либо два", – добавил Владимир Якушев.

Закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 г. субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , Совет Федерации

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:40 15.03.2025Владимир Якушев: регионам дано право устанавливать уровни местного самоуправления
17:13 15.03.2025Функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" расширили
16:48 15.03.2025Тюменцам разъяснили способы профилактики вирусного гепатита С
16:07 15.03.2025Тюменские спасатели: весенний лед опасен для жизни

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора