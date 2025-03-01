Владимир Якушев: регионам дано право устанавливать уровни местного самоуправления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти одобрил Совет Федерации 14 марта. Он дает право регионам устанавливать систему местного самоуправления на своей территории – одноуровневую или двухуровневую.

Об этом сказал первый вице-спикер верхней палаты российского парламента, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время пресс-подхода в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит чемпионат России по биатлону, 15 марта.

"Важный момент – это перераспределение полномочий между региональным и местным самоуправлением. Законодатель предпринял очередную попытку эти полномочия четко распределить, описать для того, чтобы в этих вопросах было больше ясности. Насколько это удалось федеральному законодателю, я думаю, будет понятно на практике, когда пройдет несколько лет, и мы увидим, как сегодня на земле все эти новые нормы заработали", – пояснил Якушев.

По словам первого вице-спикера верхней палаты российского парламента, каждый регион самостоятельно определяет какую систему применить на местах. Важно, чтобы на эти цели было заложено финансирование.

"Для жителей Тюменской области должно быть понятно: местное самоуправление останавливаем на уровне района или все-таки проваливаемся до уровня поселения. Закон не дает четкого ответа. Он отдает это на уровень региона, а тот сам определяет, что установить на своей территории: либо один уровень местного самоуправления, либо два", – добавил Владимир Якушев.

Закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 г. субъектам необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Юлия Божок