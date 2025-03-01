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В Тюменской области организации открыли 50 вакансий для врачей

Общество, 09:44 16 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 вакансий для врачей открыли учреждения здравоохранения и социального обслуживания в Тюменской области. Им готовы платить до 87 тыс. рублей в месяц. Еще двум стоматологам предлагают доход до 75 тыс. рублей.

Трудоустроиться могут и 79 фельдшеров, для них заработок — до 46,1 тыс. рублей. Также нужны семь акушерок на зарплату до 43,3 тыс. рублей.

Востребованы медицинские сестры: для них есть 94 вакансии с доходом до 40,1 тыс. рублей. Медсестры палатные, постовые будут получать чуть больше — до 43,6 тыс. рублей, есть 36 вакансий.

Для фармацевтов организации предлагают 20 мест при средней зарплате 53,7 тыс. рублей, пять для фельдшеров-лаборантов – 49,3 тыс. рублей

Кроме того, требуются 37 ветеринарных врачей на доход до 52,2 тыс. рублей и четыре ветеринарных фельдшера – 4,11 тыс. рублей, пишет Вслух.ру.

Интерактивный сайт для соискателей и работодателей.

Кадровый центр "Работа России" находится в Тюмени на ул. Республики 204 в, корп. 3.

Телефон горячей линии 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.

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# вакансии , здравоохранение

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