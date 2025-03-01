Заброшенные дома и участки проверят в Абатском районе к противопожарному сезону

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Заброшенные дома и участки с сухостоем проверят в Абатском районе к противопожарному сезону. В деревнях именно они представляют угрозу распространения огня, сообщает администрация района.

"Выполняя наказы сходов, поручил главам сельских поселений: во-первых, провести инвентаризацию и составить перечень всех заброшенных участков. Во-вторых, привлекать установленных владельцев заброшек к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, а совместно с Госпожнадзором — за нарушение правил пожарной безопасности", - сказал глава Абатского района Игорь Васильев.

До наступления пожароопасного сезона жителей просят привести в порядок подобные объекты или разобрать.