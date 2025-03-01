  • 16 марта 202516.03.2025воскресенье
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер западный

Заброшенные дома и участки проверят в Абатском районе к противопожарному сезону

Общество, 09:36 16 марта 2025

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Заброшенные дома и участки с сухостоем проверят в Абатском районе к противопожарному сезону. В деревнях именно они представляют угрозу распространения огня, сообщает администрация района.

"Выполняя наказы сходов, поручил главам сельских поселений: во-первых, провести инвентаризацию и составить перечень всех заброшенных участков. Во-вторых, привлекать установленных владельцев заброшек к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, а совместно с Госпожнадзором — за нарушение правил пожарной безопасности", - сказал глава Абатского района Игорь Васильев.

До наступления пожароопасного сезона жителей просят привести в порядок подобные объекты или разобрать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Абатский район , противопожарный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:44 16.03.2025В Тюменской области организации открыли 50 вакансий для врачей
09:36 16.03.2025Заброшенные дома и участки проверят в Абатском районе к противопожарному сезону
09:23 16.03.2025Три поколения семьи из Тюменской области посвятили жизнь работе в сфере ЖКХ
08:47 16.03.2025Травматологи Тюмени восстановили пациенту ногу, раздробленную мотокультиватором

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора