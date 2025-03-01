  • 17 марта 202517.03.2025понедельник
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Спрос на овощеводов в Тюменской области за год вырос почти в четыре раза

Экономика, 18:07 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти в четыре раза вырос спрос на овощеводов в Тюменской области за минувший год. Агропромышленный комплекс региона готовится к весеннему сезону, наращивая кадровый потенциал, сообщает "Авито работа".

Средняя предлагаемая зарплата для овощеводов составила 63 тыс. 798 рублей в месяц при фиксированном графике работы.

На втором месте по темпам роста находятся сельскохозяйственные специальности. Количество таких вакансий увеличилось почти в 2,5 раза – плюс 147 %. Средний уровень зарплатных предложений вырос до 42 тыс. 164 рублей в месяц.

Активнее стали искать и других специалистов агросектора. Так, за год на 53 % больше стало предложений о работе для технологов, средний предлагаемый доход превышает 78 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , вакансии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 17.03.2025Спрос на овощеводов в Тюменской области за год вырос почти в четыре раза
17:45 17.03.2025Аграрии на экспорт зерна получат господдержку в объеме более 7,7 млрд рублей
17:34 17.03.2025В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 56 км дорог
16:38 17.03.2025Самолет "Суперджет" с новыми двигателями успешно завершил первый полет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора