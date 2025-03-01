Спрос на овощеводов в Тюменской области за год вырос почти в четыре раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти в четыре раза вырос спрос на овощеводов в Тюменской области за минувший год. Агропромышленный комплекс региона готовится к весеннему сезону, наращивая кадровый потенциал, сообщает "Авито работа".

Средняя предлагаемая зарплата для овощеводов составила 63 тыс. 798 рублей в месяц при фиксированном графике работы.

На втором месте по темпам роста находятся сельскохозяйственные специальности. Количество таких вакансий увеличилось почти в 2,5 раза – плюс 147 %. Средний уровень зарплатных предложений вырос до 42 тыс. 164 рублей в месяц.

Активнее стали искать и других специалистов агросектора. Так, за год на 53 % больше стало предложений о работе для технологов, средний предлагаемый доход превышает 78 тыс. рублей.