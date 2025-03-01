Тюменские ученые выяснили, что выпас оленей снижает содержание углерода в почве Арктики

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Выпас оленей влияет на термическую устойчивость органического вещества в почве арктической тундры. Исследования провели на полуострове Гыдан в ЯНАО ученые ТюмГУ, научно-технологического университета "Сириус" и РУДН совместно с коллегами из Китая, Саудовской Аравии и Германии.

Выпас оленей снизил содержание органического углерода в верхних 5 см почвы на 20 % по сравнению с невыпасаемым участком тундры, где выпас оленей отсутствует.

"Потеря органического углерода вызвана рядом процессов. В частности, поеданием и вытаптыванием оленями лишайников и мхов. Это снижает поступление углерода в почву. Кроме этого, в результате чрезмерного выпаса оленей повышается температура почвы, с отходами жизнедеятельности привносится азот и другие элементы, что ускоряет процессы микробного разложения почвенного углерода", — рассказал директор научно-исследовательского института экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

Помимо глобального потепления, которое происходит в Арктике со скоростью в два-четыре раза быстрее по сравнению со средним глобальным показателем, локальное потепление в тундре, вызываемое выпасом оленей, еще больше ускоряет разложение органического вещества почвы. Локальное потепление усиливается деградацией теплоизоляционного слоя лишайников и уменьшением отражательной способности земной поверхности.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и правительства Тюменской области. Результаты опубликованы в журнале "Сatena", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.