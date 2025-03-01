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Обладателем Кубка по интеллектуальным играм Тюменской области стала команда "Ало историки"

Общество, 12:58 17 марта 2025

группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте

Обладателем Кубка по интеллектуальным играм среди школьных команд в Тюменской области стала команда "Ало историки" из гимназии № 21. Победу в финале им принес четвертый тур, сообщает пресс-служба Интеллектуального движения региона.

Второе место за счёт отличного результата в первой половине игры с 29 взятыми баллами заняла команда из гимназии ТюмГУ "losyash core". Третьими стали ребята из команды "Без привязки к слову два", представляющие лицей № 81 с результатом 20 очков.

Все результаты опубликованы по ссылке.

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# интеллектуальные игры , школьники

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