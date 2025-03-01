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В Тюмени стартует проект "Лучная семья"

Общество, 11:40 18 марта 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Проект "Лучная семья" стартует в тюменском мультицентре "Моя территория" с 22 марта. Инициатива направлена на работу с семьями с детьми в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает Федерация стрельбы из лука Тюменской области.

Участниками станут 10 семейных команд. Для них будут проводить регулярные тренировки по стрельбе из лука, семейные соревнования и многое другое. В конце состоится финальный турнир, где каждый покажет свои достижения.

Презентация проекта начнется в 12 часов. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, инициатива победила в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2025 года. Организаторы выиграли почти 800 тыс. рублей на проведение мероприятия.

Возрастное ограничение: 12+

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# молодые семьи

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