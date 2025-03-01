  • 17 марта 202517.03.2025понедельник
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Самолет "Суперджет" с новыми двигателями успешно завершил первый полет

Экономика, 16:38 17 марта 2025

t.me/minpromtorg_ru

Самолет "Суперджет" с новыми двигателями ПД-8 успешно завершил первый испытательный полет. Он был в воздухе 40 минут, сообщает Минпромторг РФ.

Достигнутая скорость — 500 км/ч, максимальная высота — 3 тыс. м.

"Самолёт с силовой установкой ПД-8 присоединился к лётным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолёту успешно выполнить первый полёт на российских двигателях", — заявил первый вице-премьер, председатель Наблюдательного совета "Ростех" Денис Мантуров.

t.me/minpromtorg_ru t.me/minpromtorg_ru t.me/minpromtorg_ru t.me/minpromtorg_ru ﻿

Полёт подтвердил стабильную работу новых российских двигателей. В рамках программы импортозамещения замещается 40 импортных систем, включая двигатель, авионику и шасси. Фюзеляж тоже отечественный.

До конца марта ОДК планирует передать ещё два опытных двигателя ПД-8 для проведения лётных испытаний. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится ещё один российский самолёт с двигателями ПД-8.

Получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпромторг РФ , самолет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 17.03.2025Спрос на овощеводов в Тюменской области за год вырос почти в четыре раза
17:45 17.03.2025Аграрии на экспорт зерна получат господдержку в объеме более 7,7 млрд рублей
17:34 17.03.2025В Тюменском районе по нацпроекту отремонтируют 56 км дорог
16:38 17.03.2025Самолет "Суперджет" с новыми двигателями успешно завершил первый полет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора