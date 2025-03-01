Самолет "Суперджет" с новыми двигателями успешно завершил первый полет

t.me/minpromtorg_ru t.me/minpromtorg_ru

Самолет "Суперджет" с новыми двигателями ПД-8 успешно завершил первый испытательный полет. Он был в воздухе 40 минут, сообщает Минпромторг РФ.

Достигнутая скорость — 500 км/ч, максимальная высота — 3 тыс. м.

"Самолёт с силовой установкой ПД-8 присоединился к лётным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии "Суперджета". Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолёту успешно выполнить первый полёт на российских двигателях", — заявил первый вице-премьер, председатель Наблюдательного совета "Ростех" Денис Мантуров.

Полёт подтвердил стабильную работу новых российских двигателей. В рамках программы импортозамещения замещается 40 импортных систем, включая двигатель, авионику и шасси. Фюзеляж тоже отечественный.

До конца марта ОДК планирует передать ещё два опытных двигателя ПД-8 для проведения лётных испытаний. В апреле к сертификационным испытаниям присоединится ещё один российский самолёт с двигателями ПД-8.

Получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года.