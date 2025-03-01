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Выставку 70 художников - участников пленэра представят в тюменском музее

Общество, 08:14 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Искусство объединяет" откроют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 марта в 10 часов. В нее вошли более 70 работ живописи и графики, написанных на Всероссийском пленэре в Тюмени осенью 2024 г., сообщает региональное отделение Союза художников России.

В программу выставки также включены две лекции искусствоведов Борко и Сергейчук и мастер-классы художников Мокроусова, Головырских, Дёмина.

Напомним, участниками пленэра стали 20 художников из разных городов России: Тобольска, Новосибирска, Магнитогорска, Перми, Кургана, Нижнего Тагила, Омска, Тюмени, Ноябрьска, Екатеринбурга.

Фестиваль "Искусство объединяет", организованный Тюменским региональным отделением Союза художников России при поддержке гранта губернатора Тюменской области, это не только пленэр, но и выставки, мастер-классы, экскурсии, лекции.

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# выставка , пленэр , художники

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