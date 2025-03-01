Выставку 70 художников - участников пленэра представят в тюменском музее
Выставку "Искусство объединяет" откроют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 марта в 10 часов. В нее вошли более 70 работ живописи и графики, написанных на Всероссийском пленэре в Тюмени осенью 2024 г., сообщает региональное отделение Союза художников России.
В программу выставки также включены две лекции искусствоведов Борко и Сергейчук и мастер-классы художников Мокроусова, Головырских, Дёмина.
Напомним, участниками пленэра стали 20 художников из разных городов России: Тобольска, Новосибирска, Магнитогорска, Перми, Кургана, Нижнего Тагила, Омска, Тюмени, Ноябрьска, Екатеринбурга.
Фестиваль "Искусство объединяет", организованный Тюменским региональным отделением Союза художников России при поддержке гранта губернатора Тюменской области, это не только пленэр, но и выставки, мастер-классы, экскурсии, лекции.