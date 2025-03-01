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Проводники уральских поездов находили в вагонах электроплиту, гироскутер, маску сварщика

Общество, 18:18 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухконфорочную электроплиту, гироскутер, маску сварщика, мешок рассады, cамовар, страусиное перо, радионяню находили в вагонах проводники уральских поездов. 750 забытых вещей удалось передать хозяевам через сервис РЖД "Поиск забытых вещей" за январь-февраль.

По информации просс-службы Свердловской железной дороги, за шесть лет работы данного сервиса к владельцам вернулось более 20 тыс. предметов, забытых в поездах Уральского филиала АО "ФПК".

"Чаще всего в вагоне оставляют предметы одежды, электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, а также документы, детские игрушки, украшения. В летние месяцы, выходя из поезда, пассажиры забывают солнцезащитные очки, купальные принадлежности, панамки и бейсболки; зимой – шарфы и варежки, ледянки, термосы", - перечислили сотрудники компании.

На сайте РЖД есть раздел "Услуги и сервисы". В нем нужно выбрать ссылку "Поиск забытых вещей". Далее заполнить электронную заявку: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Составить описание вещей и указать место в вагоне, где они предположительно были оставлены.

Запущенную в работу заявку сверят с базой найденных в поездах предметов. При наличии совпадений пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Ответ придет на электронную почту.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты поездки.

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# поезд , РЖД

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