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Пресс-конференция о проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства

Общество, 14:18 19 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства, начнется в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Спикеры: начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева; директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

Спикеры расскажут о мероприятиях, которые пройдут на ярмарке и ее ключевых участниках.

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