Пресс-конференция о проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства
Трансляция пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства, начнется в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".
Спикеры: начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева; директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
Спикеры расскажут о мероприятиях, которые пройдут на ярмарке и ее ключевых участниках.