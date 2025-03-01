Около 300 мероприятий пройдет в Тюменской области в день воссоединения Крыма с Россией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Митинги, концерты, выставки, игры, просветительские беседы, кинопросмотры пройдут в Тюменской области 18 марта - в день воссоединения Крыма с Россией. Всего запланировано около 300 мероприятий разной направленности, сообщает информационный центр регионального правительства.

Накануне в Тюмени состоялось тематическое занятие семейного лектория "Художники Крыма". Участники узнали о мастерах, чей жизненный и творческий путь связан с Крымским полуостровом, обсудили роль Ивана Айвазовского в его развитии. Выставку можно посетить в Музейном комплексе Словцова.

В Тюменской областной научной библиотеке работает выставка "Крым: 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией", она доступна в онлайн-формате.

Пройдут мероприятия и в муниципалитетах. Так, в с. Исеткое работники культуры подготовили концертную программу, она начнется на площади администрации в 11 часов.