В Тюменской области зафиксировали более 1,5 тыс. машин с иностранными номерами

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

1,5 тыс. машин с иностранными номерами внесли в базу Госавтоинспекции по Тюменской области с начала года. Об этом сообщает ведомство.

"Водители автомобилей иностранных государств обязаны соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации, а нарушители – отвечать по российским законам. Ежедневно только через таможенный коридор с Республикой Казахстан в Казанском районе Тюменской области проходят от 300 до 500 автомобилей. Именно поэтому сотрудники ГИБДД работают на въезде в страну, фиксируя весь транспорт, не числящийся в российской базе", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - сказал Андрей Миллер.

В 2025 г. на собственников иностранных автомобилей за нарушения, которые зафиксировали камеры на дорогах, выписали штрафов почти на 500 тыс. рублей. Больше всего нарушителей среди граждан Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Киргизии.