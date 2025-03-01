500 человек участвовали в форуме реготделения Союза женщин России в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

500 человек участвовали в VII форуме отделения Союза женщин России по Тюменской области. Мероприятие прошло с участием партнерских предприятий, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Каждый раз мы проводим опрос среди женщин о темах, которые будут поднимать эксперты на форуме. Центральная тема сегодняшней лекции – поддержание психического здоровья. Все участники смогли задать интересующие вопросы и пообщаться со спикером. Также на сцене мы наградили тех, кто показывает наибольшие успехи в волонтерской деятельности", - уточнила председатель регионального отделения Союза Женщин России Наталья Шевчик.

Поздравительное видеообращение к участникам форума направил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, приветственные письма – первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

А среди наград – благодарственные письма, почетные грамоты и памятные медали. Почетное звание "Посла культуры Тюменского регионального отделения Союза женщин России" присвоили заместителю гендиректора медиахолдинга "Сибинформбюро" Анне Скорняковой.