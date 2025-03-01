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Сборник вкладышей солдатских медальонов презентуют тюменские поисковики

Общество, 09:07 19 марта 2025

Пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: Пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Презентация второго тома книги "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" состоится в Тюмени 25 марта. В сборник войдут десятки бумажных вкладышей медальонов, найденных тюменскими поисковиками при бойцах Красной армии, сообщили в областном поисковом центре.

Публикация второго тома сборника приурочена к 80-й годовщине Великой Победы. Получив грантовую поддержку губернатора Тюменской области, поисковики смогли увековечить в сборнике имена павших защитников Родины, найденных с момента издания первого тома книги.

Планируется, что участниками презентации станут почетные гости, руководители и воспитанники поисковых отрядов Тюмени, потомки бойцов Красной армии.

Начало мероприятия в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). Возрастное ограничение 12+

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# День Победы , поисковики

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