Сборник вкладышей солдатских медальонов презентуют тюменские поисковики
Презентация второго тома книги "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" состоится в Тюмени 25 марта. В сборник войдут десятки бумажных вкладышей медальонов, найденных тюменскими поисковиками при бойцах Красной армии, сообщили в областном поисковом центре.
Публикация второго тома сборника приурочена к 80-й годовщине Великой Победы. Получив грантовую поддержку губернатора Тюменской области, поисковики смогли увековечить в сборнике имена павших защитников Родины, найденных с момента издания первого тома книги.
Планируется, что участниками презентации станут почетные гости, руководители и воспитанники поисковых отрядов Тюмени, потомки бойцов Красной армии.
Начало мероприятия в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). Возрастное ограничение 12+