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Шлифовальные машинки и спортивную экипировку Тюменская таможня передаст в зону СВО

Общество, 19:33 18 марта 2025

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Шлифовальные машинки и спортивную экипировку общей стоимостью 320 тыс. рублей передали сотрудники Тюменской таможни представителям Министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцам СВО отправят более 80 единиц одежды и обуви, которую незаконно ввезли на таможенную территорию ЕАЭС. Шлифовальные машинки общим весом 20 кг сотрудники таможни задержали в аэропорту Нижневартовска. Гражданин, прибывший рейсом из Ташкента, пояснил, что приобрел устройства для работы на СТО, но действий по декларированию не предпринял.

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Судебные органы приняли решение о признании товаров бесхозяйными, после чего таможенники организовали их передачу военнослужащим.

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# СВО , Тюменская таможня

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