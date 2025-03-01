Шлифовальные машинки и спортивную экипировку Тюменская таможня передаст в зону СВО

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Шлифовальные машинки и спортивную экипировку общей стоимостью 320 тыс. рублей передали сотрудники Тюменской таможни представителям Министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцам СВО отправят более 80 единиц одежды и обуви, которую незаконно ввезли на таможенную территорию ЕАЭС. Шлифовальные машинки общим весом 20 кг сотрудники таможни задержали в аэропорту Нижневартовска. Гражданин, прибывший рейсом из Ташкента, пояснил, что приобрел устройства для работы на СТО, но действий по декларированию не предпринял.

Судебные органы приняли решение о признании товаров бесхозяйными, после чего таможенники организовали их передачу военнослужащим.