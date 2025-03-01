В Тюменской области стартовал марафон "Маленькие истории больших людей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марафон "Маленькие истории больших людей" запустили в Тюменской области до 15 декабря. Тюменцы могут написать в своих соцсетях о волонтерах, внесших вклад в развитие тюменского добровольческого движения, сообщают организаторы.

Публикация не должна рассказывать о добровольчестве в муниципалитете в целом, в центре — волонтер и информация о его уникальной деятельности, социально значимом поступке.

Лучшие истории будут отобраны и опубликованы в "Галерее героев", а также представлены на праздновании Дня добровольца в конце года.

Подробности опубликованы в посте во ВКонтакте.

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