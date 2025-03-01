  • 18 марта 202518.03.2025вторник
  • USD84,3059
    EUR90,8443
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер западный

ТюмГУ прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

Общество, 12:35 18 марта 2025

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменский государственный университет успешно прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 млн рублей, написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Лично присутствовал на защите проектов ТюмГУ в Москве. Вуз не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время его команда разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Тюменский госуниверситет выстраивает взаимодействие с командами других вузов региона. ТюмГУ такое сотрудничество помогает в достижении целей программы "Приоритет", а региону даёт возможность формировать стратегию создания межуниверситетского кампуса", - добавил он.

Напомним, что кампус в Тюмени строят в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# грант , национальный проект Молодёжь и дети , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 18.03.2025ТюмГУ прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
12:24 18.03.2025Учения по подготовке к паводку развернулись в Тюмени
12:02 18.03.2025В Тюмени состоялась первая сделка с цифровым рублем
11:51 18.03.2025Ветеранов СВО приглашают на региональный чемпионат "Абилимпикс"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора