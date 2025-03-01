ТюмГУ прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменский государственный университет успешно прошёл отбор в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 млн рублей, написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Лично присутствовал на защите проектов ТюмГУ в Москве. Вуз не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время его команда разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Тюменский госуниверситет выстраивает взаимодействие с командами других вузов региона. ТюмГУ такое сотрудничество помогает в достижении целей программы "Приоритет", а региону даёт возможность формировать стратегию создания межуниверситетского кампуса", - добавил он.

Напомним, что кампус в Тюмени строят в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".