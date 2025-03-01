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В Тюменской области 118 компаний включили в реестр недобросовестных

Экономика, 17:21 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

118 компаний включили в реестр недобросовестных поставщиков в Тюменской области за 2024 год. С жалобами на них обратились государственные и муниципальные заказчики. А всего за 12 месяцев специалисты тюменского УФАС России рассмотрели 230 таких жалоб.

"Количество включенных в реестр недобросовестных поставщиков всегда меняется. В данном случае речь идет об уклонившихся от исполнения контрактов и тех случаев, когда контракты были расторгнуты в одностороннем порядке из-за ненадлежащего их исполнения", - пояснил руководитель Тюменского управления ФАС России Игорь Веретенников в ходе публичных слушаний результатов правоприменительной практики ведомства за 2024 г.

Он призвал бизнес внимательно относиться к этапу подачи заявок. А также добросовестно выполнять обязательства по подписанным договорам.

Отметим, что по обращениям предприятий в реестр включили 16 компаний.

Оксана Корнеенкова

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# реестр недобросовестных поставщиков , Тюменское УФАС России

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