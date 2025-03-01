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В Тюмени мамам и женам участников СВО рассказали о проекте "Боевой кадровый резерв"

Общество, 16:37 18 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в региональном проекте "Боевой кадровый резерв" продолжится до 30 марта. Мамы и жены ветеранов, а также тех, кто сейчас на передовой, могут помочь оформить заявку своим сыновьям и мужьям.

Об этом на встрече с семьями участников СВО в волонтерском центре Союза женщин России сообщила председатель регионального отделения организации Наталья Шевчик.

"Проводим в волонтерском центре просветительские встречи, на которых подробно рассказываем о проекте "Боевой кадровый резерв", чтобы женщины помогли своим мужчинам заполнить анкеты и прикрепить документы, а также могли об этом рассказать", - подчеркнула она.

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По словам Натальи Шевчик, получение дополнительных компетенций, знаний, возможностей для самореализации в рамках региональной инициативы помогут расширить личные горизонты участников.

Проект направлен на получение дополнительного образования, чтобы в дальнейшем участники смогли себя проявить в общественной, политической, управленческой и предпринимательской деятельности.

Председатель тюменского отделения добавила, что женщины-участницы СВО также подают заявки, но их пока не так много.

"В проекте нет гендерного разделения, главные условия – человек должен быть участником специальной военной операции и иметь отношение к Тюменской области", - отметила Наталья Шевчик.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ветеран СВО Разипа Жимбаева уже зарегистрировалась в проекте. По ее мнению, он предоставляет возможности для реализации в родном регионе.

"Заявку подала легко, сложностей не возникло, программа адаптирована, все доступно и понятно. Поучаствовать в проекте важно каждому для понимания, что он не брошен, и государство думает о нем, заботится и дает новые возможности", - подытожила Разипа Жимбаева.

В рамках просветительской встречи для участниц мероприятия провели мастер-класс по рисованию на воде в технике Эбру и организовали чаепитие с вручением цветов.

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Добавим, на участие в региональном проекте "Боевой кадровый резерв" поступило более 800 заявок. Его курирует губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инна Кондрашкина

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# ветераны СВО , Наталья Шевчик , СВО , Союз женщин России

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