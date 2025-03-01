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На тюменских дорогах увеличат количество комплексов фотовидеофиксации

Общество, 18:05 18 марта 2025

Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом заметно возросло в Тюменской области в первом квартале 2025 года. Большинство смертельных ДТП происходит в результате выезда на встречную полосу и превышения скорости.

Ситуацию, сложившуюся на дорогах региона, проанализировали на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Наметили комплекс мер для сбережения жизней водителей, пассажиров и пешеходов. В частности, значительно увеличим количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Продолжим приводить наши дороги в нормативное состояние и ликвидировать аварийно опасные участки. Но главное – ответственное отношение к правилам движения", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил, что основной причиной дорожных аварий остаётся человеческий фактор. В пример глава региона привел ДТП со смертельным исходом в Чикче Тюменского района. Родители разрешили детям выехать на дороги общего пользования на автомобиле и питбайке. В итоге – авария, в которой погиб 17-летний пассажир питбайка. Оба несовершеннолетних водителя попали в больницу.

"Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Берегите себя и окружающих", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , ДТП , камеры

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