Тюменские энергетики направят 1,6 млрд рублей на подготовку к следующему отопительному сезону

| Фото: пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

В 2025 году "Россети Тюмень" направят 1,6 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом объем финансирования программы техобслуживания и ремонта электросетевых объектов в регионе вырос на 8 %.

Ремонт и техническое обслуживание пройдут на 182 высоковольтных питающих центрах, 230 трансформаторных подстанциях и 450 км линий электропередачи. На подстанциях 110 кВ энергетики проведут капитальный и средний ремонт 5 трансформаторов, 36 выключателей и 63 разъединителей. Для повышения надежности линейных объектов специалисты смонтируют 110 км самонесущего изолированного провода, заменят около 3,6 тыс. дефектных опор и 2,4 тыс. изоляторов. Для предотвращения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода сотрудники компании расчистят 1,3 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП.

В самом густонаселенном Тюменском районе в распределительных сетях запланированы технические мероприятия на 27 км ЛЭП и 32 трансформаторных подстанциях. В числе объектов высокого класса напряжения, на которых будет проведен капремонт оборудования, – четыре подстанции 110 кВ: "Винзили", "Нариманово", "Кыштырла" и "Созоново".

Работы в рамках производственной программы завершатся до 1 октября. Своевременное выполнение технических мероприятий позволит "Россети Тюмень" обеспечить высокую готовность электросетей Тюменской области к отопительному сезону 2025-2026 годов.