  • 19 марта 202519.03.2025среда
  • USD81,5018
    EUR87,5697
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер северный

Тюменские энергетики направят 1,6 млрд рублей на подготовку к следующему отопительному сезону

Экономика, 14:29 19 марта 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

В 2025 году "Россети Тюмень" направят 1,6 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом объем финансирования программы техобслуживания и ремонта электросетевых объектов в регионе вырос на 8 %.

Ремонт и техническое обслуживание пройдут на 182 высоковольтных питающих центрах, 230 трансформаторных подстанциях и 450 км линий электропередачи. На подстанциях 110 кВ энергетики проведут капитальный и средний ремонт 5 трансформаторов, 36 выключателей и 63 разъединителей. Для повышения надежности линейных объектов специалисты смонтируют 110 км самонесущего изолированного провода, заменят около 3,6 тыс. дефектных опор и 2,4 тыс. изоляторов. Для предотвращения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода сотрудники компании расчистят 1,3 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП.

В самом густонаселенном Тюменском районе в распределительных сетях запланированы технические мероприятия на 27 км ЛЭП и 32 трансформаторных подстанциях. В числе объектов высокого класса напряжения, на которых будет проведен капремонт оборудования, – четыре подстанции 110 кВ: "Винзили", "Нариманово", "Кыштырла" и "Созоново".

Работы в рамках производственной программы завершатся до 1 октября. Своевременное выполнение технических мероприятий позволит "Россети Тюмень" обеспечить высокую готовность электросетей Тюменской области к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 19.03.2025Андрей Кошель: развитие строительной отрасли простимулируют задачи нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
14:29 19.03.2025Тюменские энергетики направят 1,6 млрд рублей на подготовку к следующему отопительному сезону
13:53 19.03.2025Тюменская компания наращивает компетенции в ремонте газотурбинных двигателей
12:14 19.03.202570 тысяч жителей региона получили выплаты по временной нетрудоспособности с начала года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора