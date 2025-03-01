Тюменская компания наращивает компетенции в ремонте газотурбинных двигателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдельный цех по ремонту газотурбинных двигателей начала строить компания "ЭнергоТехСервис" в Боровском индустриальном парке. Именно это направление деятельности определено приоритетным на ближайшие годы. Первых три двигателя уже находятся в работе.

"Цех разместится в отдельном здании, в нем будем ремонтировать до 15 газотурбинных установок в год. Уже есть заявки и три выполняемых контракта. Работы имеют разные циклы: инжиниринг, ремонт, замена. У нас есть все компетенции полного операционного, производственного цикла", - рассказал заместитель директора по эксплуатации ООО "ЭнергоТехСервис" Николай Шамшик во время пресс-тура на предприятие 19 марта.

Тюменский завод по ремонту энергетического оборудования функционирует в индустриальном парке с 2019 г. Начинали с производства газопоршневых электростанций. Постепенно перешли к их ремонту, создали собственный цех капитального ремонта. Сейчас специалисты оказывают заказчикам полноценный комплекс услуг по капремонту двигателей.

Также в цехе собирают газопоршневые электростанции. В месяц выпускают по три полностью укомплектованных здания.

Для масштабирования производства компания строит четыре новых цеха.

ООО "ЭнергоТехСервис" три года состоит в Ассоциации "Нефтегазовый кластер".

"Благодаря участию в нефтегазовом кластере мы смогли более эффективно реализовывать те цели и задачи, которые перед нами ставят заказчики. То есть мы берём у них компетенции, находимся в единой информационной среде", - отметил Николай Шамшик.

Сотрудники кластера оказывают компании услуги по налаживанию коммуникаций с заказчиками, взаимодействия с федеральными институтами развития, в частности, с Минпромторгом России.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Основная задача - это обеспечение работоспособности наших объектов, темпов добычи углеводородов. Для этого в регионе создан центр компетенции по обслуживанию и ремонту газотурбинных установок, в том числе из дружественных стран", - сказал директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Напомним, центр компетенций по ремонту и обслуживанию газотурбинных двигателей, в том числе из Беларуси, открыт на базе предприятия "Базовое машиностроение" в марте 2024 г.

Над изготовлением первого промышленного образца газотурбинного двигателя ТМ16 работает ПАО "Тюменские моторостроители". Его установят на одной из компрессорных станций в 2026 г.

Добавим, в Нефтегазовый кластер входят более 190 компаний из 26 регионов. Это разные игроки рынка, в том числе сервисные компании. Особое внимание в кластере уделяют поиску новых инженерных и технологических решений.

Анжела Лебедева