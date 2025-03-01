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Андрей Кошель: развитие строительной отрасли простимулируют задачи нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Экономика, 15:02 19 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Развитие строительной отрасли простимулируют задачи нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Задачи выполнимые, потому что строительная отрасль работала и в значительно более сложных условиях.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Российского союза строителей Андрей Кошель на VI выставке-форуме "Cтроительство и архитектура" в Тюмени 19 марта.

"Значительные и не самые благоприятные для строительной отрасли изменения – рост ключевой ставки, прекращение господдержки по большинству видов ипотеки – безусловно, сказываются на деятельности отрасли. Не только строительной, но и связанной с ней сферой производства строительных материалов. Вместе с тем, глобальные задачи, которые поставлены в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", дают возможности для развития. Задачи мы выполним, потому что строительная отрасль работала и в значительно более сложных условиях", - подчеркнул эксперт.

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По его мнению, выставка получилась очень интересной. Отечественные производители показали, что они умело воспользовались окном возможностей. В период санкций стали производить комплектующие и материалы, востребованные рынком.

Заместитель главы города, директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрий Иванов рассчитывает, что традиционная выставка-форум станет хорошей площадкой для взаимодействия органов власти с бизнесом, формирования новых деловых связей.

"Перед регионом стоит важная задача, связанная со строительством нового жилого фонда для комфортной жизни наших сограждан. В том числе по обновлению старого и расселению аварийного фонда жилья", - уточнил Дмитрий Иванов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

И в этой части все больше перспективным для рынка направлением становится строительство частного жилья. Доля ИЖС показывает рост на протяжении последних лет. Только в прошлом году половина введенного в регионе жилья – частные дома.

"Лет 15 назад соотношение было: 30 процентов - ИЖС и 70 процентов – многоквартирные дома. Последние проще строить в комплексе с социальными объектами. А по частным домам много нерешенных вопросов в плане создания инфраструктуры - дорожной, инженерной, социальной. И пока мы еще только в начале пути их решения. Дома, конечно, востребованы – пандемия заставила переосмыслить представления о жилье. Многим хочется быть собственниками своего сада, огорода у дома", - рассказал президент Союза строителей (работодателей) Тюменской области Андрей Никитин.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В рамках форума работают несколько выставок – строительные материалы, комплектующие, оборудование. Также есть стенды с историей студотрядовского движения Тюменской области, выставка работ студентов Института архитектуры и дизайна ТИУ.

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Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы, координатор федерального проекта "Российское село" и регионального проекта "Свой дом" Виктор Рейн, студенты представили достойные проекты.

"На стенде Института архитектуры и дизайна ребята представляют эскизные проекты, как должна выглядеть территория. Молодежи важна и социальная инфраструктура с детским садами, школами и чтобы была работа, и нормальная зарплата, и уютная деревня. Это мы обязаны сделать. В нацпроектах прописаны такие стандарты качества жизни. Мы понимаем, что без строительства хорошего жилья на селе сложно привлечь кадры в небольшие населённые пункты. Вопрос надо решать комплексно вместе с благоустройством сельских территорий", - пояснил депутат.

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Отметим, выставка-форум продлится три дня. Второй год подряд здесь проводят для проведения региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер". Посмотреть на работу лучших каменщиков могут все гости выставки-форума.

Программа здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Виктор Рейн , Градостроительный форум , строительные материалы

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