Областные соревнования по конному спорту пройдут в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту в дисциплине "Выездка" пройдут в конноспортивном клубе "Ипподром" с 22 по 24 мая, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В рамках чемпионата выступят мужчины и женщины от 16 лет и старше, также предусмотрен открытый класс на предварительный приз для детей и юношей. На первенстве будут соревноваться мальчики и девочки 10-14 лет, юноши и девушки 14-18 лет.

22 мая соревнования стартуют с 11 часов 30 минут, 23 мая - с 9 часов, 24 мая - с 16 часов.

Отметим, выездка считается самым элегантным видом конного спорта. Всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным и производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковым сгибанием и вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения.