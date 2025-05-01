Тюменский производитель термоленты получил сертификат о производстве продукции в России

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Сертификат о происхождении товара получила "Боровская Бумажная компания". СТ-1 особенно значим при участии в тендерах с госучастием, так и для экспортных поставок, сообщает тюменское предприятие.

"В этом году работу проводили наши коллеги из Тюменской торгово-промышленной палаты, и мы рады, что сотрудничество сложилось профессионально, результативно. СТ-1 подтверждает не только российское происхождение продукции, но и высокий уровень внутренней организации и готовности компании соответствовать строгим требованиям. На ближайший год наша деятельность также будет строиться с учетом возможностей, которые дает этот документ", - прокомментировал генеральный директор ББК Роман Кузнецов.

Он отметил, что получение сертификата — результат долгой, тщательной подготовки, системного подхода к оформлению документации, прохождение камеральной проверки и слаженная работа команды.