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В Тюмени обсудили взаимодействие врачей-реабилитологов с курортологами

Общество, 17:34 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 врачей, ординаторов и студентов стали участниками межрегиональной конференции по реабилитации и школы для реабилитологов и курортологов в Тюменском медицинском университете. Для участников организовали выезд в лечебно-реабилитационный центр "Светлый" в Ялуторовске.

Он специализируется на патологиях опорно-двигательной системы. Для оздоровления здесь используют минеральную воду, лечебные грязи и новейшие технологии. Опыт санатория интересен тем, что оздоровительный курс не всегда требует круглосуточного пребывания пациента, он доступен и в форме дневного стационара.

"Для обеспечения преемственности в лечении пациентов очень важно наладить тесное взаимодействие врачей-реабилитологов с курортологами. Кроме того, я вижу необходимость в создании обучающего модуля по курортологии для реабилитологов, чтобы специалисты владели глубокими знаниями в использовании природно-лечебных факторов в своей работе. Это задача для преподавателей Тюменского медицинского университета, которые обладают экспертным потенциалом и готовы реализовать образовательную программу, отвечающую потребностям практического здравоохранения", - рассказала председатель конференции, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ, профессор Елена Туровинина.

В перспективе вуз намерен организовать совместные научные проекты с санаторием "Светлый" и другими оздоровительными учреждениями региона аналогично успешному опыту с санаториями федерального курорта "Тараскуль". Елена Туровинина подчеркнула, что это связано с требованиями законодательства о применении в медицинской курортологии природных лечебных ресурсов с доказанной эффективностью.

Практическим опытом реабилитации пациентов различного профиля поделились представители Лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель", Областного лечебно-реабилитационного центра, Областной клинической инфекционной больницы, Областной клинической больницы № 1, Международного университета восстановительной медицины, другие.

Очно и в дистанционном формате к участию в конференции подключились врачи Тюменской области, Москвы, Иркутска, Новосибирска, Курска, Ярославля, Екатеринбурга и Сочи.

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