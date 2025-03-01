Тюменские автоинспекторы провели массовый рейд у колледжей
Массовый рейд безопасности движения у тюменских колледжей провели инспекторы полка ДПС ГАИ. Они несли службу у пяти колледжей, учащиеся из которых ранее задерживались за рулем автомобилей, не имея водительских удостоверений.
Все студенты-автомобилисты приехавшие в колледжи на машинах, имели водительские удостоверения, отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве подчеркнули, что проблема детей-водителей с весной обостряется. Поэтому принимаются предупредительные меры по безопасности подростков, которые управляют транспортом, не имея водительских удостоверений. Рейды будут проходить и дальше.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.