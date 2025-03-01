Тюменские автоинспекторы провели массовый рейд у колледжей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовый рейд безопасности движения у тюменских колледжей провели инспекторы полка ДПС ГАИ. Они несли службу у пяти колледжей, учащиеся из которых ранее задерживались за рулем автомобилей, не имея водительских удостоверений.

Все студенты-автомобилисты приехавшие в колледжи на машинах, имели водительские удостоверения, отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что проблема детей-водителей с весной обостряется. Поэтому принимаются предупредительные меры по безопасности подростков, которые управляют транспортом, не имея водительских удостоверений. Рейды будут проходить и дальше.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.