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Тюменские автоинспекторы провели массовый рейд у колледжей

Общество, 17:47 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовый рейд безопасности движения у тюменских колледжей провели инспекторы полка ДПС ГАИ. Они несли службу у пяти колледжей, учащиеся из которых ранее задерживались за рулем автомобилей, не имея водительских удостоверений.

Все студенты-автомобилисты приехавшие в колледжи на машинах, имели водительские удостоверения, отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что проблема детей-водителей с весной обостряется. Поэтому принимаются предупредительные меры по безопасности подростков, которые управляют транспортом, не имея водительских удостоверений. Рейды будут проходить и дальше.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , рейды

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