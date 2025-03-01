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Фестиваль "Алафейская гора" откроется в Тобольске 4 апреля

Общество, 18:58 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Церемония открытия IV российского фестиваля современного и актуального кино "Алафейская гора" состоится в Тобольске 4 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе — показы короткометражных и полнометражных фильмов, творческие и литературные вечера.

В числе гостей фестиваля значатся популярные артисты Екатерина Семенова, Дмитрий Ендальцев, Михаил Морозов, Максим Колосов, Александр Песков, Юрий Миронцев, Алексей Морозов, Дарья Румянцева, Сергей Новожилов, Серафима Низовская, Елена Захарова, Денис Бургазлиев, Аким Тышко, Павел Новиков.

Открытие фестиваля состоится в Тобольском драматическом театре имени П.П. Ершова.

Возрастное ограничение: 12+.

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# кино , Тобольск , фильмы

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