В Ялуторовске ежедневно патрулируют городские и сельские водоемы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ежедневные патрулирования городских и сельских водоемов проводят отрудники Центра ГИМС вместе с представителями органов местного самоуправления и добровольцами в Ялуторовске.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, особое внимание уделяют местам, привлекательным для рыбаков, участкам вблизи населенных пунктов, где дети могут без присмотра взрослых оказаться на льду.

Главная цель — не допустить происшествий и гибели людей на водных объектах.

Главам муниципальных образований рекомендуют принять меры по запрету выхода людей и выезда на лед во время активного таяния льда.