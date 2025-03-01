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В Ялуторовске ежедневно патрулируют городские и сельские водоемы

Общество, 19:46 19 марта 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ежедневные патрулирования городских и сельских водоемов проводят отрудники Центра ГИМС вместе с представителями органов местного самоуправления и добровольцами в Ялуторовске.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, особое внимание уделяют местам, привлекательным для рыбаков, участкам вблизи населенных пунктов, где дети могут без присмотра взрослых оказаться на льду.

Главная цель — не допустить происшествий и гибели людей на водных объектах.

Главам муниципальных образований рекомендуют принять меры по запрету выхода людей и выезда на лед во время активного таяния льда.

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# водоемы , ГУ МЧС России по Тюменской области , патрулирование

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