Передовые модульные технологии и быстровозводимые решения в строительстве представят на конференции в Тюмени

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Более 100 компаний России подали заявки на участие в I Всероссийской конференции по модульному строительству и быстровозводимым конструкциям в Тюмени 20 и 21 марта. Место проведения - Строительный институт ТИУ.

Мероприятие станет профильной площадкой для обсуждения передовых модульных технологий, технических решений быстровозводимых конструкций, технологий проектирования, производства и монтажа зданий и сооружений из укрупнённых унифицированных элементов.

Главный акцент - детальное рассмотрение проектирования, монтажа и эксплуатации модульных жилых и общественных зданий в суровых климатических условиях Западной Сибири. Тепло ли в модульных домах? Комфортны ли они для постоянного проживания (микроклимат, посторонние запахи, элементы внутренней отделки)? Безопасен ли быстрый монтаж и устойчива ли конструкция при дальнейшей эксплуатации? Эти и другие вопросы в фокусе внимания участников конференции, слушателей и студентов.

20 марта конференцию откроют представители правительства Тюменской области и официальных делегаций ХМАО, ЯНАО, Кузбасса, Свердловской и Курганской областей в рамках пленарной сессии "Инфраструктура для жизни. Современные технологии реализации федерального проекта "Развитие населенных пунктов".

Спикерами выступят: Екатерина Домингес, генеральный директор Ассоциации развития модульного строительства; Олег Корнев, заместитель директора НИИ ЭМ в НИУ МГСУ; Евгений Котов, зав. Лаборатории механики многокомпонентных и многофазных сред СПбПУ им. Петра Великого"; Евгений Скородумов, управляющий группы компаний Ависта Модуль Инжиниринг, Кирилл Конов, коммерческий директор CLT Development. В ходе дискуссии эксперты обсудят текущую ситуацию и перспективы развития рынка индустриальных технологий, эффективность и безопасность модульных конструкций в экстремальных климатических условиях, BIM проектирование в модульном строительстве, актуальность CLT-технологий для проектов в любых регионах. Модератор сессии - Сергей Разуваев, генеральный директор ГК "Маркетинг-консультант".

После пленарной сессии пройдет защита проектов по производству модульных зданий, инженерных систем и ограждающих конструкций в формате питчинга. Докладчики представят разные технологии, их тактико-технические характеристики, преимущества и экономические эффекты. По итогам работы экспертная комиссия в закрытом формате обсудит варианты поддержки лучших технических решений, пригодных к эксплуатации на территории Западной Сибири.

Организаторы конференции: правительство Тюменской области, Ассоциация развития модульного строительства, Строительно-индустриальный кластер, ТПП Тюменской области, Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.