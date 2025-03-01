Олег Датских: в обменном списке есть один житель Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один житель Тюмени числится в обменном списке российских военнослужащих. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

Отметим, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Об обмене военнопленными между Россией и Украиной стало известно после телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Работу по освобождению военнослужащих из плена провело Министерство обороны РФ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В обменном списке есть житель Тюмени. Контракт он заключал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Работа по освобождению из плена наших военнослужащих не останавливается. Мы делаем все возможное, чтоб наши земляки вернулись домой", – сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области.

Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Их доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.