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Водителей предупредили о плохой видимости на трассе Тюмень – Омск

Общество, 20:19 19 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Туман и плохая видимость не более 100 метров наблюдаются на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Омутинском районе, сообщает региональная ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области призывают водителей сбавить скорость и быть внимательнее в пути.

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