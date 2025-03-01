Тюменцы могут высадить деревья в память о родных-участниках Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международная акция "Сад памяти" стартовала. Всего в России в рамках ее очередного этапа планируется высадить 27 млн деревьев - в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Первые посадки уже прошли в южных регионах России. Так, в Луганской Народной Республике участники акции высадили 10 тыс. сосен. В Херсонской области новые деревья появились около братской могилы и мемориала погибшим мирным жителям. Кроме того, к акции присоединились участники из Индии, Египта и Кипра, сообщает пресс-служба полпредства.

Отметим, что всего за пять лет своего существования "Сад памяти" объединил добровольцев из 78 стран. Присоединиться к акции могут все желающие, для этого нужно зарегистрироваться на сайте.