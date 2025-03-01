О развитии микрорайона Сумкино расскажут тоболякам на выездной встрече

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей тобольского поселка Сумкино приглашают на выездную встречу с главой города Петром Вагиным на ул. Водников, 5 26 марта.

С 18 до 19 часов здесь пройдет прием граждан по личным вопосам. Жители смогут получить консультации от представителей администрации Тобольска, городской думы, межрайонной прокуратуры, полиции, ГИБДД, управления социальной защиты населения, управляющих компаний и ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр".

В 19 часов глава города Петр Вагин расскажет о планах развития Сумкино и ответит на вопросы земляков.