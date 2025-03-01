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Новый электрокоагулятор поступил в операционный блок заводоуковской больницы

Общество, 11:41 20 марта 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый электрокоагулятор появился в Областной больнице №12 в Заводоуковске. Высокочастотная электрохирургическая система "Фотек" предназначена для проведения хирургических операций и предотвращения кровотечений, таких как резание и коагуляция биологических тканей с помощью высокочастотных токов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Принцип действия аппарата основан на использовании высокочастотного переменного тока. Он пропускается через электрод, который наносится на ткани пациента. Ток преобразуется в тепло, в результате чего происходит разогревание ткани, испарение воды и разрушение. Кроме того, высокочастотный ток вызывает разрушение некоторых частиц клеточной стенки, что приводит к гибели клетки и спаиванию тканей и сосудов.

"На данных системах сейчас проводятся абсолютно все операции. Разные настройки работы коагулятора дают нам возможность выбрать модификации для работы со всеми видами тканей. С точки зрения пациентов это в первую очередь уменьшает и предотвращает кровопотерю, дает быстрое заживление после операции. Для хирурга важна эргономичность, удобный захват и точное управление инструментом", - рассказал врач-хирург хирургического отделения Антон Боков.

Новое оборудование поступило в больницу в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь

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