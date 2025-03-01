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Работу профсоюзов по улучшению условий труда обсуждают в Тюмени

Общество, 12:58 20 марта 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Итоги работы профсоюзов региона за последние пять лет обсуждают на отчетно-выборной конференции в Тюмени 20 марта. В ней участвуют 84 делегата из 17 отраслей: нефтяники, строители, геологи, работники образования и другие специалисты.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал председатель Тюменского областного объединения профсоюзов Михаил Кивацкий.

"Для профсоюзов основным остается добиваться достойной заработной платы, создавать условия для безопасного труда, то есть требовать от работодателя приведения в порядок рабочих мест, решать социальные вопросы для определенных категорий работников, вопросы оздоровления. Большой труд — работа по охране зарплаты. Это делается через принятие нормативно-правовых документов на уровне предприятия, которые после подписания имеют силу закона", — отметил Михаил Кивацкий.

Он добавил, что еще одним ключевым направлением работы профактива является нормотворческая работа в сфере трудовых отношений на уровне региона и Российской Федерации. Все нормативно-правовые документы, которые обсуждает областная дума, направляются областному совету профсоюзов для обсуждения и ответных предложений.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

"Я думаю, говорить о том, что всё идеально, конечно, не приходится, вместе с тем, если сопоставить результаты работы предприятий нашего региона с другими регионами, то мы выглядим неплохо. У нас низкий уровень безработицы, высокий уровень заработной платы. Там, где работают профсоюзные организации, не было задолженностей по заработной плате", — прокомментировал Кивацкий.

В программе Тюменского областного совета профсоюзов конференции — избрание председателя, состава президиума и состава совета организации. Заслуженные награды вручат профсоюзным активистам, которые добиваются улучшения охраны труда своих коллег.

Вера Коршунова

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