Неделя детской и юношеской книги стартует в библиотеках Тюменского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в библиотеках Тюменского района с 22 по 30 марта, сообщает пресс-служба районной администрации.

В этом году праздник посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Тема года — "Страницы бессмертной славы".

Библиотекари приглашают юных любителей чтения и их родителей стать участниками ярких и познавательных мероприятий.

С подробной программой и планом мероприятий можно ознакомиться здесь.