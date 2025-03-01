  • 21 марта 202521.03.2025пятница
  • USD84,3955
    EUR92,4633
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Неделя детской и юношеской книги стартует в библиотеках Тюменского района

Общество, 08:27 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неделя детской и юношеской книги пройдёт в библиотеках Тюменского района с 22 по 30 марта, сообщает пресс-служба районной администрации.

В этом году праздник посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Тема года — "Страницы бессмертной славы".

Библиотекари приглашают юных любителей чтения и их родителей стать участниками ярких и познавательных мероприятий.

С подробной программой и планом мероприятий можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотеки , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 21.03.2025Неделя детской и юношеской книги стартует в библиотеках Тюменского района
08:14 21.03.2025Тюменские 10-классники примут участие в проекте "Поезд Памяти"
22:07 20.03.2025Аграрный университет Северного Зауралья присоединят к ТюмГУ
21:54 20.03.2025Строительные работы в детском саду в ЖК "Легенда Парк" в Тюмени — на стадии завершения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора