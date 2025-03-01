Неделя детской и юношеской книги стартует в библиотеках Тюменского района
Неделя детской и юношеской книги пройдёт в библиотеках Тюменского района с 22 по 30 марта, сообщает пресс-служба районной администрации.
В этом году праздник посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Тема года — "Страницы бессмертной славы".
Библиотекари приглашают юных любителей чтения и их родителей стать участниками ярких и познавательных мероприятий.
С подробной программой и планом мероприятий можно ознакомиться здесь.