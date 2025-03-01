Воинские захоронения в Тюмени приведут в порядок накануне Дня Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уборку мест захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны проводят на городских кладбищах Тюмени ежегодно в преддверии празднования Дня Победы.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства Тюмени Виталий Данилов, участие в мероприятиях традиционно принимают волонтёры, а также представители органов власти, прокуратуры, депутатский корпус.

"Места захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и других участников Великой Отечественной войны очищают от мусора, листвы, проводят влажную уборку", - отметил он.

По словам Виталия Данилова, в 2024 году к доброму делу присоединились более 50 человек.

Он также добавил, что с 2024 года МКУ "Некрополь" оказывает содействие в погребении погибших участников специальной военной операции. 14 марта на кладбище "Червишевское-5" была торжественно открыта мемориальная стела.

"Участие в изготовлении и установке приняло бизнес-сообщество, что позволило реализовать этот проект без привлечения бюджетных средств", - добавил Виталий Данилов.

Николай Ступников