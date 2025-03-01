  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

В Тюмени футбольные матчи посвятили памяти погибших участников СВО

Общество, 12:03 20 марта 2025

скриншот видео из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футбольные матчи между МФК "Тюмень" и командой "Торпедо" из Нижегородской области посвятили памяти погибших участников специальной военной операции.

В фойе футзального клуба "Тюмень" установлены стенды с фотографиями тюменских бойцов и рассказами о них.

"Два наших парня - Вадим Чернов и Владимир Медведев из команды "Тюмень-Дубль", которая входит в систему клуба, ушли на СВО. Оба недавно погибли. Вместе с филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области мы провели большой памятный матч. Пригласили родителей ребят", — сказал специалист по развитию ФК "Тюмень" Шамиль Грейханов.

Первый поединок с "Торпедо" состоялся 19 марта и начался с минуты молчания. Завершилась игра со счетом 4:6 в пользу гостей из Нижегородской области. Следующая пройдет 20 марта.

Видео МФК "Тюмень"

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МФК Тюмень , СВО , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 20.03.2025Тюменцам рассказали, что нужно есть, чтобы быть счастливым
12:58 20.03.2025Работу профсоюзов по улучшению условий труда обсуждают в Тюмени
12:47 20.03.2025Юные тюменцы могут получить ценные призы за фото и рассказы о питомце
12:14 20.03.2025Воинские захоронения в Тюмени приведут в порядок накануне Дня Победы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора