В Тюмени футбольные матчи посвятили памяти погибших участников СВО

| Фото: скриншот видео из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества МФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футбольные матчи между МФК "Тюмень" и командой "Торпедо" из Нижегородской области посвятили памяти погибших участников специальной военной операции.

В фойе футзального клуба "Тюмень" установлены стенды с фотографиями тюменских бойцов и рассказами о них.

"Два наших парня - Вадим Чернов и Владимир Медведев из команды "Тюмень-Дубль", которая входит в систему клуба, ушли на СВО. Оба недавно погибли. Вместе с филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области мы провели большой памятный матч. Пригласили родителей ребят", — сказал специалист по развитию ФК "Тюмень" Шамиль Грейханов.

Первый поединок с "Торпедо" состоялся 19 марта и начался с минуты молчания. Завершилась игра со счетом 4:6 в пользу гостей из Нижегородской области. Следующая пройдет 20 марта.

Видео МФК "Тюмень"

Инна Пахомова