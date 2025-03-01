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Книжные выставки и встречи с писателями организуют в библиотеках Тюмени

Общество, 10:09 21 марта 2025

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева

Региональный фестиваль семейной книги и творчества "Книжные традиции" пройдет в библиотеках Тюмени 28 и 29 марта. В программе запланированы книжные выставки, викторины, громкие читки, семейные квесты, мастер-классы, иммерсивные спектакли и другие активности, сообщили в пресс-службе областной научной библиотеки.

Запланированы встречи с писателями, психологами, литературными экспертами. Так, 29 марта в Менделеевке блогер и библиотекарь Ирина Кондратюк расскажет о семейных традициях в русской литературе XIX века. В этот же день выступит психолог Яна Пономарева с лекцией о семейных ценностях.

Детский филиал библиотеки им. Лагунова удивит участников семейным квестом на знание русских и зарубежных сказок "Читали – знаем!", театральной лабораторией по мотивам русской народной сказки "Гуси-лебеди" в исполнении театра-проекта "Чудейство" и творческой встречей с артистами-кукольниками.

Специальная библиотека для слепых на протяжении двух дней организует онлайн-акцию "Дружим с книгой с малых лет", где читатели и библиотекари будут делиться в соцсетях видеороликами о своих любимых произведениях.

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# книжный фестиваль , Тюменская областная научная библиотека

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