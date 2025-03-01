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В Исетском районе суд вернул женщине право на воспитание детей

Общество, 18:26 20 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исетский районный суд удовлетворил исковое заявление местной жительницы о восстановлении в родительских правах в отношении трех несовершеннолетних детей. Ранее она была ограничена в правах из-за своего образа жизни, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ходе рассмотрения вопроса женщина рассказала, что полностью пересмотрела подход к воспитанию детей, трудоустроена и добросовестно выплачивает алименты. Представитель органов опеки и попечительства подтвердил отсутствие задолженности по алиментам и намерения жительницы села вернуть детей.

Учитывая все обстоятельства, суд принял решение в интересах несовершеннолетних - теперь они могут воспитываться в полноценной семье.

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# Исетский район , суд

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