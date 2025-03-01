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Жилые постройки XVIII века обнаружили тобольские археологи близ Базарной площади

Общество, 16:01 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Результатами исследования Воскресенского раскопа на улице Хохрякова в Тобольске поделились археологи. На исторической территории ученые выявили 13 сооружений, датируемых концом XVII — серединой ХХ веков.

Площадь раскопа близ Базарной площади и храма Захария и Елизаветы составила 214 кв. м. Два сооружения, представленные развалами печей и остатками деревянного пола, датируются концом XVII — первой половиной XVIII веков. К XVIII веку относятся восемь сооружений: три жилых постройки, два водоотводных желоба, два узких тротуара, развал печи от жилого сооружения. Постройки XIX века представлены пятью сооружениями: двумя жилыми конструкциями, двумя хозяйственными и тротуаром. К сооружениям первой половины - середины ХХ века относятся две выгребные ямы, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Находки выполнены из глины, стекла, железа и меди. Сохранились изделия из дерева и лыка, кожи, остатков ткани, войлока. Собрана археозоологическая коллекция, представляющая собой остатки пищевых отходов.

Археологические работы прошли перед началом строительства рядом с Базарной площадью гостиничного комплекса общей площадью около 8 тыс. кв. метров.

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# археологи , Тобольск

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