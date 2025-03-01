Безопасность детей обсудили на едином родительском собрании #ВеснаБезДТП в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое родительское собрание #ВеснаБезДТП состоялось в преддверии весенних каникул в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 20 марта. На нем напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах.

Вопросы детского травматизма на дороге актуальны всегда, только в Тюмени в 2025 году произошло уже 30 ДТП, в которых пострадали 33 ребенка. Такую статистику привел начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

"В преддверии весенних каникул хотелось бы обратиться к родителям. Необходимо напомнить детям о Правилах дорожного движения. Заканчивается самая длинная учебная четверть. Дети соскучились по теплой погоде, будут проводить много времени на улице. Перед каждой прогулкой родители должны разговаривать с детьми, напоминать им о том, что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. Нельзя играть возле проезжей части", — поделился он.

По словам Александр Таратуты, взрослые должны понимать, что необходимо эти знания применять в повседневной жизни. Задача родителей как раз и заключается в том, чтобы, как можно чаще контролировать детей, когда они находятся на улице. Важным, по мнению начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени, является личный пример родителей. Культура, сформированная в семье, является догмой для ребенка.

Перевозить детей следуют только в детских креслах, которые должны быть пристегнуты. Таратута напомнил, что у учебных заведений автоинспекторы проводят "Школьные часы". Пока школьники находятся на дистанте, подобные мероприятия организуют у детских садов. Периодически сотрудники ГАИ замечают, что родители используют кресла, но при этом не пристегивают детей ремнями безопасности.

Формирование навыков безопасного поведения детьми — приоритетная задача не только в семьях, но и в школах, убеждена заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Анна Ланская.

"В каждой школе есть программа воспитания. В ней — раздел о профилактике дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма. Сфорсмирован комплекс определенных действий и инструментов, с помощью которых школа воздействует на учеников. В начале учебного года дети отрисовывают безопасные маршруты. Необходимо напоминать о них и спрашивать, пользуются ли они ими. Не исключено, что дети могут найти другой путь из дома до школы и обратно, считают его короче, но он может быть небезопасен. В школах проводятся регулярные беседы о правилах поведения на дорогах, приглашаются сотрудники разных ведомств, в том числе Госавтоинспекции. Дети участвуют в квизах, квестах, уроках под открытым небом по теме", — поделилась Анна Ланская.

Она отметила помощь родительских патрулей и отрядов юных инспекторов движения, которые есть в большинстве учебных заведений города.

К работе по профилактике детского травматизма на дорогах привлекаются и психологи. Ведущий психолог Регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова акцентировала внимание на том, что именно родители служат для детей и подростков примерами для подражания.

"Родитель — авторитет. Да, дети самоуверенны. Они говорят, что знают, что у них хорошая реакция. Тем не менее родитель — авторитет. Принимая то или иное решение, ребенок будет ориентироваться на мнение взрослого. Исключите сомнение в собственной ненужности для ребенка. Дети всегда держат вас в голове, они ориентируются на вас и всегда сатарются быть похожими на вас. Родители, ваша задача не проста — подготовить ребенка к большой интересной жизни, в которой есть опасные ситуации", — сказала Джамиля Достовалова, обращаяясь к зрителям.

В ходе собрания показали несколько видеороликов о пешеходах, электросамокатах и водителях-подростках.

Инна Пахомова