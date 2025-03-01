  • 20 марта 202520.03.2025четверг
  • USD82,8487
    EUR90,8257
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Безопасность детей обсудили на едином родительском собрании #ВеснаБезДТП в Тюмени

Общество, 18:41 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое родительское собрание #ВеснаБезДТП состоялось в преддверии весенних каникул в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 20 марта. На нем напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах.

Вопросы детского травматизма на дороге актуальны всегда, только в Тюмени в 2025 году произошло уже 30 ДТП, в которых пострадали 33 ребенка. Такую статистику привел начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Александр Таратута.

"В преддверии весенних каникул хотелось бы обратиться к родителям. Необходимо напомнить детям о Правилах дорожного движения. Заканчивается самая длинная учебная четверть. Дети соскучились по теплой погоде, будут проводить много времени на улице. Перед каждой прогулкой родители должны разговаривать с детьми, напоминать им о том, что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора. Нельзя играть возле проезжей части", — поделился он.

По словам Александр Таратуты, взрослые должны понимать, что необходимо эти знания применять в повседневной жизни. Задача родителей как раз и заключается в том, чтобы, как можно чаще контролировать детей, когда они находятся на улице. Важным, по мнению начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени, является личный пример родителей. Культура, сформированная в семье, является догмой для ребенка.

Перевозить детей следуют только в детских креслах, которые должны быть пристегнуты. Таратута напомнил, что у учебных заведений автоинспекторы проводят "Школьные часы". Пока школьники находятся на дистанте, подобные мероприятия организуют у детских садов. Периодически сотрудники ГАИ замечают, что родители используют кресла, но при этом не пристегивают детей ремнями безопасности.

Формирование навыков безопасного поведения детьми — приоритетная задача не только в семьях, но и в школах, убеждена заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Анна Ланская.

"В каждой школе есть программа воспитания. В ней — раздел о профилактике дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма. Сфорсмирован комплекс определенных действий и инструментов, с помощью которых школа воздействует на учеников. В начале учебного года дети отрисовывают безопасные маршруты. Необходимо напоминать о них и спрашивать, пользуются ли они ими. Не исключено, что дети могут найти другой путь из дома до школы и обратно, считают его короче, но он может быть небезопасен. В школах проводятся регулярные беседы о правилах поведения на дорогах, приглашаются сотрудники разных ведомств, в том числе Госавтоинспекции. Дети участвуют в квизах, квестах, уроках под открытым небом по теме", — поделилась Анна Ланская.

Она отметила помощь родительских патрулей и отрядов юных инспекторов движения, которые есть в большинстве учебных заведений города.

К работе по профилактике детского травматизма на дорогах привлекаются и психологи. Ведущий психолог Регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова акцентировала внимание на том, что именно родители служат для детей и подростков примерами для подражания.

"Родитель — авторитет. Да, дети самоуверенны. Они говорят, что знают, что у них хорошая реакция. Тем не менее родитель — авторитет. Принимая то или иное решение, ребенок будет ориентироваться на мнение взрослого. Исключите сомнение в собственной ненужности для ребенка. Дети всегда держат вас в голове, они ориентируются на вас и всегда сатарются быть похожими на вас. Родители, ваша задача не проста — подготовить ребенка к большой интересной жизни, в которой есть опасные ситуации", — сказала Джамиля Достовалова, обращаяясь к зрителям.

В ходе собрания показали несколько видеороликов о пешеходах, электросамокатах и водителях-подростках.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дети , дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 20.03.2025Командно-штабная тренировка Минцифры России прошла в Тюмени
19:07 20.03.2025Тюменские студенты устроят научные дебаты на медицинскую тему
18:53 20.03.2025В Тюменской области при подготовке к паводку сформирован резервный фонд
18:41 20.03.2025Безопасность детей обсудили на едином родительском собрании #ВеснаБезДТП в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора