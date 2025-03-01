Более 24 тысяч многодетных тюменских семей получили региональный маткапитал

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24 тыс. семей получили региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка или последующих детей в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С 2019 по 2024 годы на эти выплаты направили 2,3 млрд рублей.

100 тыс. рублей выплачивают семьям, в которых родился или был усыновлен третий, четвертый и каждый последующий ребенок. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку возраста трех лет.

Главные условия — гражданство Российской Федерации и проживание в Тюменской области.

Региональный материнский капитал можно использовать на газификацию жилого помещения (включая расходы на приобретение газовых приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку). Средства можно потратить на получение платных медицинских услуг для детей, включая приобретение лекарственных средств, медицинских изделий.

Есть возможность приобрести, построить или отремонтировать жилье (в том числе с привлечением кредитных средств, ипотеки, включая расходы на приобретение сантехнических и электрических приборов и оборудования, а также затраты на доставку и упаковку).

Также в списке — получение платных образовательных услуг для ребенка, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение доплаты к ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих детей.

Подать документы на региональную выплату можно на портале госуслуг Тюменской области и в филиалы МФЦ.

Дополнительная информация: 8-800-1-00000-1.

Ранее средства выделялись в рамках нацпроекта "Демография", с 2025 года эта программа продолжена в рамках национального проекта "Семья".