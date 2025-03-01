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Аграрный университет Северного Зауралья присоединят к ТюмГУ

Общество, 22:07 20 марта 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Аграрный университет Северного Зауралья присоединят к ТюмГУ, сообщает информационный центр правительства региона.

О выходе соответствующего приказа Минобрнауки РФ сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Предполагается, что в структуре Тюменского государственного университете создадут еще одно образовательное подразделение.

"Мы с коллегами в ближайшее время сформируем рабочую группу, в которую войдут представители двух ректоратов, разработаем план-график реализации приказа министерства", – написал Иван Романчук в своем Telegram-канале.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья передан Минсельхозом в ведение Минобрнауки в 2022 году.

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# Аграрный университет Северного Зауралья , ТюмГУ

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