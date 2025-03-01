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Снег, туман и сильный ветер ожидаются в Тюменской области в выходные

Общество, 10:20 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветреную погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в предстоящие выходные, 22 и 23 марта. По данным центра Фобос, в эти дни в отдельных районах пройдет снег, возможен туман и гололед. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до минус 9, а днем не поднимутся выше ноля.

В Тюмени 22 марта в течение суток ожидается переменная облачность, снег, туман. Днем температура составит от 1 до 3 градусов мороза, ночью – минус 5. Ветер северный, сильный, порывы до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 23 марта в течение суток сохранится вероятность осадков, пройдет небольшой снег, возможен туман. Днем синоптики прогнозируют от ноля до минус 2, ночью – до минус 8 градусов. Ветер западный, сильный, порывы до 17 метров в секунду.

В начале следующей недели осадки маловероятны. 24 марта днем еще будет прохладно – до 3 градусов мороза. Но уже со вторника придет потепление, столбики термометров 25 марта поднимутся до плюс 3, а 26 марта – до 7 градусов тепла.

Любовь Голышева

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